Краснодарский ГК СКИФ на выезде вырвал победу у «СГАУ-Саратова»

Матч чемпионата России по гандболу прошел 16 сентября.

В первом тайме гости создали себе комфортное преимущество в четыре мяча, но к концу тайма растеряли его, уйдя на перерыв с разницей +2 — 13:15.

Во втором тайме саратовцы, проводившие первый матч в чемпионате, достаточно быстро сравняли счет. Но СКИФ не позволил хозяевам сделать больше. Весь тайм преимущество гостей колебалось в пределах мяча-двух. В итоге СКИФ довел игру до победы — 25:26.

Следующий матч СКИФ проведет в Краснодаре 24 сентября против астраханского «Динамо», сообщате пресс-служба клуба.

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