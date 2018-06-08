Краснодарский институт культуры начал сотрудничать с консерваторией из Армении

КГИК заключил соглашение о партнерстве с Гюмрийским филиалом Ереванской государственной консерватории имени Комитаса.

Меморандум подписали ректор института Сергей Зенгин и директор Гюмрийского филиала консерватории Карине Авдалян, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

Учебные заведения будут обмениваться профессорами, преподавателями, аспирантами и студентами, а также работающими в творческой сфере сотрудниками. Налаживать партнерские отношения вузы будут в образовательной, научно-исследовательской и творческой деятельности.

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