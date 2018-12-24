На капитальный ремонт многоквартирных домов в Краснодарском крае в следующем году будет потрачено 2 млрд рублей. Все эти деньги собрали собственники жилья, оплачивая взносы на капремонт.

Большая часть денег пойдет на обновление крыш. Такие работы запланированы более чем в 400 многоэтажках. В сотнях домов обновят фасады, приведут в порядок инженерные коммуникации, заменят лифты. Сотрудники краевого фонда просят жителей не оставаться в стороне и высказывать свои пожелания по поводу ремонта. Уже через месяц начнется формирование списка необходимых работ в 2020 году.

«Полным ходом начнется обследование многоквартирных домов, в котором в обязательном порядке принимают участие представители регионального оператора, управляющих организаций и собственников помещений. На данном этапе совместно комиссионно определяются вид работ, предельная стоимость. В дальнейшем дом подлежит включению в краткосрочный план, начинается его ремонт», — пояснила начальник отдела Краснодарского краевого Фонда капитального ремонта МКД Оксана Половникова.

Ежегодно список обновляется, а программа актуализируется. Связано это с включением новых адресов, удалением из списка домов, признанных аварийными, и уточнением плана работ. Сегодня в региональную программу капремонта включены более 18 тыс. многоквартирников.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник