Краснодарский краевой суд запретил отстреливать бездомных собак в Сочи

По иску Сочинского межрайонного природоохранного прокурора пресечена незаконная деятельность по отлову и умерщвлению безнадзорных домашних животных на территории Адлерского района города-курорта.

Прокуратура установила, что специализированная организация на основании контракта, заключенного с администрацией Адлерского внутригородского района, осуществляется деятельность по отлову бездомных животных. При этом в нарушение установленных требований, организация умерщвляла животных после отлова без предварительного содержания в течение шести месяцев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к администрации и специализированной организации о запрете деятельности по негуманному умерщвлению животных и об обязании организовать их содержание в течение шести месяцев после отлова для розыска собственника или определения другой судьбы. Адлерский районный суд отказал в удовлетворении иска. Прокурор обжаловал решение.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение районного суда отменила, приняла по делу новое решение об удовлетворении иска.

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