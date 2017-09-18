Краснодарский край отметил 80 лет со дня своего основания

Главные торжества прошли 16 сентября на площади перед «Баскет-холлом» в Краснодаре.

На территории более 20 га развернулись казачьи подворья, в которых до мельчайших подробностей воссоздали старинный быт. Свои курени представил каждый из 44 районов Кубани.

Поздравить Краснодарский край с праздником приехали полномочный представитель президента России Владимир Устинов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Перед началом концерта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что главное достижение региона за все 80 лет — это его жители.

«Краснодарский край — благословенная земля России. История нашего края как человеческая жизнь: это события и люди, которые своим упорным трудом сделали наш край процветающим, самодостаточным, динамично развивающемся регионом России. Низкий вам за это поклон, — сказал Вениамин Кондратьев. — Краснодарский край — опорный регион страны. И это не только современный агропромышленный комплекс и основные курорты России. Это многомиллиардные инвестиции, современные промышленные предприятия, передовые технологии в медицине, строящиеся школы и детские сады. Дорогие друзья, я благодарен каждому из вас, кто своим трудом создал наш край, кто внес свой вклад в развитие Краснодарского края. Мы можем сегодня гордиться своими городами, станицами. С праздником, с 80-летием нашего Краснодарского края!»

Участие в празднике приняли более 4 тыс. артистов. Поздравили кубанцев также певец Олег Газманов и «Хор Турецкого».

Фоторепортаж о том, как прошло празднование 80-летия края в Краснодаре, смотрите здесь.

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