Краснодарский край планирует побить собственный рекорд по сбору зерновых

Урожай зерновых в Краснодарском крае составит, по оценке специалистов, 14,2 млн т.

Об этом заявил вице-губернатор региона Андрей Коробка.

Сбор яровых и озимых пшеницы и ячменя уже завершен — получено 10,36 млн т (на 212 тыс. т больше, чем в прошлом году). Урожай риса, как и планировалось ранее, прогнозируется не менее прошлогодних 1 млн т, кукурузы — не менее прошлогодних 3 млн т. По всем культурам планируется установить рекордные показатели, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году кубанские аграрии собрали рекордный урожай зерновых.

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