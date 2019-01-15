Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 15 января обсудил в Москве с руководством компании «РТС-Тендер» систему электронных госзакупок.

Согласно майскому указу президента, с начала этого года заказы на поставку товаров, работ и услуг, которые финансируются из краевых и муниципальных бюджетов, будут проводиться только в электронном виде. Такая система должна сделать весь процесс заключения госконтрактов более прозрачным. Это позволит контролировать реализацию проектов на каждом из этапов.

«Не только прозрачность проведения торгов достигается с помощью внедрения вашей электронной площадки, но еще и контроль за исполнением контрактов. Сегодня мы уверены, что кто-то выиграл контракт и исполнит его в срок, качественно, а потом видим, что еще далеко до завершения, до выполнения работ или услуг в целом. А если ваша электронная площадка позволит нам контролировать текущий статус исполнения того или иного контракта, — безусловно, это еще один огромный плюс нашего дальнейшего сотрудничества», — считает Вениамин Кондратьев.

«Мы планируем сделать этот проект для Краснодарского края в пилотном режиме, и это не будет для региона стоить ни одной копейки, ни одного рубля. Это наша принципиальная позиция, и сегодня мы продемонстрируем уже, что это из себя представляет», — рассказал председатель совета директоров компании «РТС-Тендер» Иван Тырышкин.

На встрече новейшую программу презентовали губернатору. Председатель совета директоров компании Иван Тырышкин рассказал, что сейчас электронная система внедряется в Москве. Сервис признан одним из самых эффективных и проработанных в стране. Важно, чтобы такая площадка стала доступной для представителей малого и среднего бизнеса Краснодарского края, а также для сельхозпроизводителей, акцентировал внимание губернатор.

«Согласно майскому указу президента, с 1 января этого года у нас электронные торги. Я максимально выражаю надежду на то, что электронные торги позволят малому и среднему бизнесу прозрачно принимать участие в том числе в госзаказах, госзакупках. Моя задача — сделать прозрачным все, что делаешь. Чтобы не было разговоров, что здесь есть какие-то злоупотребления, от кого бы они ни шли», — отметил губернатор.

Электронная площадка станет для предпринимателей края конкурентным преимуществом, добавил Вениамин Кондратьев. Новая система также даст возможность малому и среднему бизнесу осваивать новые рынки сбыта, выходить со своей продукцией в разные регионы страны.

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