Краснодарский край получит 42,5 млн рублей из резервного фонда правительства

В соответствии с распоряжением от 27 апреля дотации выделяются регионам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Как пояснили в министерстве финансов Кубани, направление дополнительных средств в краевой бюджет связано с повышением уровня минимального размера оплаты труда. С 1 мая по указу президента РФ он составляет 11 тыс. 163 рубля, что равно прожиточному минимуму. Увеличение МРОТ коснется миллионов российских граждан, в том числе и работников бюджетной сферы.

Средства, выделенные на обеспечение сбалансированности бюджета Краснодарского края, пойдут на частичную компенсацию расходов региона на оплату труда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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