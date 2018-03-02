Краснодарский край попал в список популярных у иностранцев регионов РФ

02 марта в 15:24

Картографический сервис MAPS.ME опубликовал рейтинг 20 самых популярных у зарубежных туристов мест в России.

Эксперты подсчитали, сколько раз иностранцы скачивали карту той или иной местности, и составили список самых посещаемых регионов страны. В тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Иркутская область. На четвертом и пятом местах оказались Красноярский край и Волгоградская область.

Краснодарский край — на 11 месте.

Также известно, что карты Тамбовской области, Калмыкии и Еврейской автономной области пользовались меньшим спросом у пользователей приложения. Эти регионы не вошли в двадцатку, сообщает «Лента.ру».

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