Краснодарский край посетила делегация из Узбекистана

В рамках визита прошли переговоры по вопросу расширения торгово-экономического сотрудничества между Кубанью и Джизакской областью.

Делегацию республики возглавил заместитель хокима Джизакской области Улугбек Эгамов.

В приветственной речи вице-губернатор края Сергей Болдин отметил, что Джизакская область стала первым регионом Узбекистана, направившим делегацию в край. Он сообщил, что товарооборот между республикой и краем в 2017 году составил 54 млн долларов США, и эта цифра растет. Сергей Болдин также акцентировал, что региону особенно интересен опыт Узбекистана в развитии текстильной промышленности.

Улугбек Эгамов рассказал, что в ходе поездки увидел, насколько рынок Краснодарского края открытый и емкий, а уровень конкуренции высок. Перед встречей узбекская делегация, в которую вошли представители бизнеса, посетила текстильную и плодоовощную оптовые базы в Краснодаре, Кореновский молочно-консервный комбинат. Также гости встретились с руководством краевой Торгово-промышленной палаты.

Как сообщили в департаменте инвестиций и развития МСП, кубанским предприятиям благодаря участию в B2B-встречах удалось не только наладить первые двусторонние контакты, но и договориться о дальнейших долговременных партнерских отношениях с узбекскими компаниями, а с некоторыми из них — о поставках продукции.

Первый форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана состоится 19 октября в Ташкенте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник