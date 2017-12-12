Краснодарский край принял участие в международной выставке ЭКОТЕХ

В обязанности каждого гражданина входит забота о чистоте рек, лесов и сохранении ландшафтов. Об этом нужно помнить не только в Год экологии. Календарный отрезок подходит к концу, но разработки экотехнологий не останавливаются.

В Москве 12 декабря открылся всероссийский съезд по охране окружающей среды. Он пройдет в рамках международной выставки ЭКОТЕХ. Краснодарский край — один из участников. На территории региона сейчас открыты около 390 особо охраняемых природных зон. Этот статус только за последний год в Краснодарском крае был присвоен 15 территориям.

«Мы не забываем, что Краснодарский край является такой территорией. Это — мера притяжения для туризма. Здесь мы должны соблюсти грань для создания всех условий в туристическом кластере, но и при этом сохранения той инфраструктуры, которую нам подарила природа», — считает заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Болдин.

Среди партнеров экологического форума — крупные перерабатывающие и добывающие предприятия, средства массовой информации и представители разных уровней власти. По мнению организаторов выставки, именно взаимодействие этих структур поможет сохранить природу.

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