Краснодарский край стал лидером по количеству городов с лучшими дорогами

07 ноября в 19:50

Исследование охватило 150 крупнейших городов России.

Респонденты оценивали по десятибалльной шкале утверждение «Меня устраивает качество дорог, я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе». В среднем по стране люди оценивают качество дорог ниже среднего — 4,5 балла.

Первое место по результатам исследования занял Грозный. Лучшим регионом стал Краснодарский край. В топ-10 городов рейтинга попали сразу четыре населенных пункта из этого региона: Геленджик, Анапа, Сочи и Армавир.

Отдельно в рейтинге учитывались города-миллионники. Здесь первое место заняла Москва, второе — Пермь, а третье — недавно влившийся в ряды миллионеров Краснодар, сообщает Domofond.ru.

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