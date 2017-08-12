Краснодарский край стал лидером среди регионов РФ по урожайности зерновых

Кубань побила собственный рекорд по сбору прошлого года, в том числе и по качеству зерна.

В этом году край, несмотря на снижение площади сева зерна культур почти на 50 тыс. га, собрал 10 млн 364 тыс. т, которые увеличились на 212 тыс. т в аналогии с 2016 годом. Урожайность составила 63,3 ц/га.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, урожайность зерновых культур на Кубани сегодня остается самой высокой в России. Следом за краем по этим показателям идут остальные регионы юга. По данным Минсельхоза РФ, площадь сева Ростовской области почти в два раза больше, чем на Кубани — 2,9 млн га против 1,6 млн га, валовой сбор превышает 12 млн т при средней урожайности более 40 ц/га. Аграрии Ставропольского края собрали порядка 9 млн т зерновых, средняя урожайность — 43,4 ц/га.

По словам замглавы региона Андрея Коробки, 85% собранной на Кубани пшеницы обладают высокими хлебопекарными качествами.

Кроме того, в регионе в скором времени начнется уборка кукурузы — 679,5 тыс. га и риса — 122 тыс. га.

«За счет увеличения посевов зерновой кукурузы по всем прогнозам есть шанс побить прошлогодний рекорд по урожаю. Планируется, что объем производства кукурузы составит 3,7 млн т, риса — не менее 900 тыс. т», — сказал Коробка.

По прогнозу Российского зернового союза, урожай в России в 2017 году составит 115-118 млн т, этот результат близок к рекордному показателю прошлого года. В прошлом году страна получила около 120-121 млн т зерна, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник