Краснодарский край увеличил производство винодельческой продукции на 2,3%

Производство винодельческой продукции на Кубани в январе-апреле составило 4,2 млн декалитров, что на 2,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что сегодня кубанские виноделы полностью могут удовлетворить потребности розничного рынка региона в вине. В прошлом году доля краевых производителей на винном рынке составила 72%. Андрей Коробка отметил, что это натуральное качественное вино.

Замгубернатора сообщил, что 26 винодельческих предприятий Кубани имеют 37 лицензий на производство вин защищенного географического наименования и восемь лицензий на производство вин с защищенным наименованием места происхождения. По его словам, на Кубани винодельческая промышленность успешно развивается не только в рамках крупных предприятий, но и в малом бизнесе.

Андрей Коробка добавил, что на сегодняшний день уже четыре кубанских фермера смогли получить лицензии на производство вина, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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