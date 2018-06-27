Краснодарский край увеличит поставки вина в Европу

Соглашения были подписаны в Москве в Минэкономразвития РФ. В мероприятии принял участие губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что месяц назад кубанские вина презентовали в Германии. Итогом мероприятия стали, в том числе, договоренности, благодаря которым выход на европейский рынок получил еще один краевой производитель — компания «Дивноморье». В магазинах Швейцарии и Германии уже представлена продукция компаний «Абрау Дюрсо» и «Фанагория».

«Вино, которое производится в крае, — конкурентоспособное, оно производится из нашего, кубанского винограда и не уступает по качеству французским и итальянским винам. А по соотношению цены и качества, уверен, даже выигрывает», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что сегодня винодельческая отрасль в регионе динамично развивается. В 2014 году на Кубани изготавливали 130 млн бутылок вина, в прошлом году уже 180 млн бутылок. Это стало возможно благодаря постоянной работе по увеличению площади виноградников: в 2017 году было заложено 1,6 га, в нынешнем планируется еще более 2 тыс. га. Ежегодно край экспортирует 300 тыс. декалитров вина.

Торговый представитель РФ в Германии Юрий Стеценко поблагодарил руководство края за меры поддержки. По его словам, уже разработан план поставок вина с ежегодным увеличением объемов. Первые партии планируется направить в Германию не позднее сентября. Более того, продукцией кубанского предприятия уже заинтересовались в Австрии.

«Очень сложно выходить на рынок, тем более европейский, но Краснодарскому краю в такой короткий срок это удалось. Немцы и австрийцы знают толк в вине. Товар, который поставляет Кубань, — высококачественный, элитный. Уверен, к ним будет выстраиваться очередь», — сказал Юрий Стеценко.

Работа по увеличению поставок вина на международные рынки в регионе ведется в том числе в рамках исполнения нового майского указа президента РФ. Согласно документу, правительству поручили обеспечить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов к 2024 году.

Для более качественной и системной работы в этом направлении на ПМЭФ-2018 край подписал соглашение с АО «Российский экспортный центр». Центр готовит региональную программу и формирует команду, которая оказывает соответствующую поддержку непосредственно кубанским производителям. В Москве были подписаны меморандум о сотрудничестве между АО «Российский экспортный центр» и «Довгань ГмбХ» в рамках продвижения внешнеэкономических проектов с участием российских поставщиков агропромышленных товаров и соглашение между «Довгань ГмбХ» и АО «Российский экспортный центр» о сотрудничестве по организации экспорта продукции компании «Дивноморье» в ФРГ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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