Краснодарский край в 2017 году сократит госдолг до 149 млрд рублей

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась на пресс-конференции 24 ноября.

Прогнозируемый государственный долг Краснодарского края на 1 января 2018 года составит 149,4 млрд рублей, что на 607,2 млн рублей ниже, чем на начало текущего года. Долговая нагрузка ожидается на уровне не более 80%, что ниже уровня долговой нагрузки, сложившейся по итогам 2016 года (88,2%). По словам вице-губернатора, в текущем году досрочно погашены кредиты кредитных организаций в сумме 34,7 млрд рублей, в том числе кредиты в объеме 16,7 млрд рублей со сроками погашения в 2018-2020 годах, имеющие наиболее высокие процентные ставки.

«Для рефинансирования погашаемых долговых обязательств в краевой бюджет за текущий год привлечены кредиты на 10 млрд рублей. За счет предоставленной дотации из федерального бюджета досрочно погашены бюджетные кредиты на 8,75 млрд рублей», — сказал Игорь Галась.

Кроме того, он напомнил, что для снижения бюджетных рисков и минимизации стоимости заимствований в августе был осуществлен выпуск государственных облигаций в объеме 10 млрд рублей сроком обращения 7 лет с купонным доходом 8,6% годовых, что ниже ставок банковских кредитов.

«Мы разумно подходим к управлению государственным долгом и в дальнейшем будем сокращать долговую нагрузку на регион», — подчеркнул он.

Говоря об итогах социально-экономического развития региона, Игорь Галась отметил, что доходы краевого бюджета за десять месяцев текущего года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 196,6 млрд рублей. Расходы составили 162,9 млрд рублей. По итогам 2017 года доходы бюджета составят 227,777 млрд рублей, расходы — 224,787 млрд рублей.

«В текущем году мы отмечаем рост ВРП, он выше среднероссийских показателей. За десять месяцев текущего года ВРП вырос на 2,4%. Самый высокий рост сложился в строительстве — на 5,4% на фоне отрицательной динамики, сохранившейся в отрасли в последние три года», — сказал вице-губернатор.

По его словам, индекс промышленного производства в январе-октябре составил 103,1%. Основной драйвер роста — обрабатывающие производства, занимающие более 80% в структуре промышленности. Темпы роста сельскохозяйственного производства составили 101,5%, как и годом ранее.

«Реальные денежные доходы населения выросли на 0,8%, уровень реальной заработной платы вырос на 0,8%», — цитирует вице-губернатора Кубани «Интерфакс».

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