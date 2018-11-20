Краснодарский край в 2018 году нарастит экспорт зерна

В 2017 году в другие страны отправили 7,8 млн т продукции.

Об этом в рамках пленарного заседания на выставке «ЮГАГРО» рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

По его словам, в стоимостном выражении это составило около 1,5 млрд долларов. Рост по сравнению с 2016 годом составил 28%.

В июле Коробка заявил, что Краснодарский край отправит на экспорт в 2018 году примерно тот же объем зерновых, что и годом ранее. В общей сложности на Кубани в 2017 году собрали более 10,3 млн т зерновых и зернобобовых культур.

Объем экспорта сельхозпродукции в первом полугодии 2018 года составил 965,3 млн долларов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показателей произошел за счет экспорта зерна, чем годом раньше, сообщает РБК-Краснодар.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник