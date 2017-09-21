Краснодарский край вошел в пятерку регионов РФ со здоровым образом жизни

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило исследование популярности ЗОЖ в российских регионах.

В основе рейтинга лежат показатели, характеризующие потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

Краснодарский край занял пятое место и получил 78,8 баллов. Лидером стала Чечня (90,9 баллов), второе место — у Дагестана (89 баллов). Замыкает первую тройку Кабардино-Балкария (80 баллов). На четвертом месте — Северная Осетия (78,8 баллов).

Авторы исследования отмечают, что регионы Северного Кавказа и юга России ожидаемо оказались в числе лидеров: для них характерны незначительные расходы на табачные изделия, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, являются Краснодарский край и Республика Тыва, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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