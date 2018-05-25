Краснодарский край заключил несколько соглашений в рамках ПМЭФ-2018

Планируется, что на Кубани появятся тепличный комплекс по выращиванию томатов, многофункциональный гостиничный комплекс и Центр развития технологий и инноваций.

В рамках форума подписали протокол с ООО «Томатэк». Компания планирует строительство тепличного комплекса с инженерными коммуникациями по выращиванию томатов на территории Северского района. Инвестиции составят порядка 3,5 млрд рублей.

Проект предполагает создание высокотехнологичного тепличного комплекса пятого поколения площадью 11,8 га. Производство позволит создать 160 новых рабочих мест.

«Современные технологии, которые будут применяться в этом хозяйстве — это новое слово в агросекторе, и мы вполне сможем конкурировать с мировыми производителями не только в качестве продукции, но и с точки зрения технологий», — отметил вице-губернатор Василий Швец.

Соглашение также было подписано с ООО «Управляющая компания «Дело», которая построит в Новороссийске многофункциональный комплекс с апартаментами, гостиницей, фитнес и СПА-комплексом. Стоимость проекта составит 3,5 млрд рублей, новые рабочие места позволят трудоустроить порядка 200 человек.

«Сейчас активно развивается направление по системе «все включено», российскому туристу пока не хватает именно такого уровня сервиса. Кроме того, Новороссийск активен с точки зрения бизнеса — здесь довольно высок поток туристов, которыми будут эти услуги востребованы», — сказал замглавы региона.

Администрация Краснодарского края в рамках ПМЭФ-2018 подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом). Планируется создать в регионе сеть Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) на базе Кубанского государственного технологического университета и Образовательного центра «Сириус».

«Динамичный и устойчивый рост экономики Краснодарского края и повышение качества жизни жителей Кубани невозможно без развития инноваций, ключевую роль в котором играет эффективное управление интеллектуальной собственностью. Надеюсь, сотрудничество позволит повысить эффективность реализации проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной собственности», — цитирует Василия Швец пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Петербургском экономическом форуме Кубань представляет проекты под единым брендом. Вениамин Кондратьев отметил, что участие Краснодарского края в ПМЭФ — это своеобразный экзамен.

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Вениамин Кондратьев 24 мая встретился с директором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым. Глава региона отметил, что перед Кубанью стоит цель стать центром инновационного развития на Юге России.

Кондратьев 25 мая принял участие в деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ. Кубань заняла шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Губернатор сообщил о том, что входящий в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски агрохолдинг «Кубань» имеет хороший внутренний рынок и не опасается западных санкций.

Петербургский международный экономический форум проходит 24-26 марта.

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