Краснодарский край закупит в Чили оборудование для виноделия

О сотрудничестве в сфере виноградарства 3 июля на встрече говорили вице-губернатор края Андрей Коробка и атташе по сельскому хозяйству посольства Чили Пабло Бараона.

Кубань и Чили уже успешно обмениваются опытом в области садоводства. Взаимных интересов с каждым годом становится все больше.

«В ближайшее время планируется подписать такое же соглашение с НИИ риса. Очень рад таким конструктивным отношениям. Действительно, край — лидер по производству винограда и риса в России. Мы понимаем, что чилийское вино — это тоже бренд. Хотелось бы выстроить отношения по обмену опытом в этих сферах. И, конечно, хотелось бы не останавливаться на этом и все-таки выстроить отношения в сфере агротуризма», — сказал Андрей Коробка.

«Специалисты Краснодарского края имеют большой опыт работы в выращивании сортов винограда, которые устойчивы к заморозкам и засухе. У нас такого опыта немного. Поэтому в этом направлении нам очень интересно сотрудничать. Уверен, мы найдем точки соприкосновения», — отметил Пабло Бараона.

Краснодарский край заинтересован в закупке оборудования для виноделия и в приобретении саженцев из Чили. Кубань готова поставлять в южноамериканскую республику муку, сахар, растительное масло и сыр, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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