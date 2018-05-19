Краснодарский кузнец получил награду на выставке-ярмарке «АгроТУР»

На «АгроТУРе» подвели итоги краевого конкурса «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае».

В номинации «Кузнечное дело и художественная обработка металла» награждён Юрий Мокроусов.

«Мы живем на земле, которую нам оставили в наследство казаки. Ее мы обязаны сохранить, приумножить и передать следующим поколениям. То, что я здесь увидел, подтверждает — у нас сильны традиции, культура и вера. Спасибо за то, что мы — вместе, что есть понимание одной большой семьи. Это понимание — именно то, что поможет нам оставаться и великим краем, и великой, процветающей страной», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Участников выставки поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, награды победителям конкурса вручили председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко и вице-губернатор Андрей Коробка.

Перед церемонией награждения Кондратьев вместе с Бурлачко и главой столицы Кубани Евгением Первышовым прошли по краснодарской экспозиции, посмотрели объекты туристического показа, которые презентовал в этом году краевой центр.

Первышов рассказал об особенностях экспозиции, которая в этом году была стилизована под Екатеринодар XIX века. Она расположилась вокруг памятника Екатерине Великой и на одной из центральных аллей в Екатерининском сквере. По периметру площадки были установлены большие стенды с фотографиями и зонами для фотографирования, отображающие город рубежа XIX и XX веков. Гиды «Туристско-информационного центра» проводили небольшие экскурсии для всех желающих, рассказывали о жизни, быте, традициях жителей города того времени, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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