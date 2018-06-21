Краснодарский масложиркомбинат решил не выплачивать дивиденды за 2017 год

Согласно решению акционеров, прибыль предприятия в размере 11,3 млн рублей останется нераспределенной.

По итогам 2017 года выручка ОАО «МЖК «Краснодарский» составила 3,18 млрд рублей, сократившись на 38,7%, чистая прибыль по сравнению с 2016 годом снизилась в четыре раза.

По итогам 2016 года краснодарский масложиркомбинат также не выплачивал дивидендов. Тогда чистая прибыль компания составила 47,1 млн рублей, сообщает РБК-Крснодар.

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