Краснодарский масложиркомбинат увеличил прибыль в 3,5 раза

Чистая прибыль ОАО «МЖК "Краснодарский"» с января по сентябрь составила 3,5 млн рублей.

Выручка за этот же период сократилась на 30,6%, составив 1,6 млрд рублей. Годом ранее чистая прибыль предприятия была 987 тыс. рублей.

МЖК «Краснодарский» входит в группу компаний «Юг Руси». Это российский агропромышленный холдинг, один из крупнейших в стране производителей подсолнечного масла. В состав группы входят 19 сельхозпредприятий в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области с общей площадью сельхозземель около 200 тыс. га.

«Югу Руси» принадлежат 27 элеваторов в России и на Украине, парк грузового автотранспорта и три морских портовых терминала.

В декабре 2017 года ростовское ООО «Золотая Семечка» заключило с МЖК договор займа на сумму 2,29 млрд рублей. Деньги пойдут на финансово-хозяйственную деятельность, сообщает РБК Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне акционеры компании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.

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