Краснодарский муниципальный концертный зал открыли после ремонта

Открытие концертного зала в здании администрации города на Красной, 122 состоялось вечером 21 сентября.

Летом его полностью отремонтировали, улучшили акустику и интерьер, заменили сиденья. В открытии нового концертного сезона приняли участие глава города Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко.

«Муниципальный концертный зал — это главная концертная площадка нашего города. Благодаря совместному решению администрации и городской думы к началу нового концертного сезона он предстал перед горожанами современным и уютным. И это — большой подарок всем ценителям музыки, всем краснодарцам ко Дню города», — сказал Евгений Первышов.

Новый музыкальный сезон открыл концерт Кубанского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Дениса Ивенского. Прозвучали произведения Вагнера, Чайковского, Грига, Хачатуряна. На сцене выступили солисты краснодарского Музыкального театра ТО «Премьера».

Концертный зал работает 26 лет, 24 года назад здесь установили орган. На площадке прошли тысячи концертов с участием известных музыкантов, дирижеров, оркестров, органных исполнителей. Ежегодно в зале проходит более 150 музыкальных мероприятий.

В день открытия в фойе, которое также было отремонтировано и приведено в единый стиль с концертным залом, открылась выставка работ краснодарских художников, посвященная 225-летию со дня образования города. В экспозицию включили живопись и графику в жанре городского пейзажа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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