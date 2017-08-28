Краснодарский «Один театр» отметил юбилей творческим вечером «Пять в одном»

Встреча со зрителями, посвященная пятилетию театра, прошла в формате импровизации.

Вечер начался с музыкального номера, исполненного актрисой Евгенией Жениховой. После на экране представили видеоролик, собранный из вопросов о театре, на которые отвечали люди на улицах Краснодара. Встречу вели три актера-основателя «Одного театра»: Арсений Фогелев, Виталий Борисов и Алексей Мосолов.

С пятилетием театр пришли поздравить режиссеры, актеры и фотографы. Среди них — председатель Союза театральных деятелей Кубани Анатолий Дробязко, режиссер и художественный руководитель театра «Шардам» Максим Журков, главный режиссер и балетмейстер Музыкального театра Александр Мацко. Гостей угощали шампанским.

«Вы молодые, красивые, талантливые. Я сегодня, перед тем как идти сюда, задал себе вопрос: а почему вообще существует этот театр? Все очень просто: потому что они талантливые люди — это раз, потому что они хотят творить — это два, и третье — они очень работоспособны», — сказал со сцены заслуженный артист Кубани Анатолий Дробязко.

«Мы решили вам подарить чай пуэр, ему столько же лет, сколько вашему театру. Он с каждым годом набирает свою ценность, и вам я желаю с годами, как этот пуэр, набирать свою ценность», — поздравил актеров режиссер театра «Шардам» Максим Журков.

Актеры «Одного театра» шутили, пели, импровизировали, читали стихи Есенина и Цветаевой с музыкальным сопровождением, устроили «детектор лжи» для Анатолия Дробязко и даже ели лук, собрав мензурку со «слезами основателей». Среди выступлений зрители увидели отрывок из постановки «Затворник и Шестипалый», фрагмент пьесы заслуженного артиста России и актера моноспектаклей Равиля Гилязетдинова, услышали кавер-версии хитов группы «Иванушки». Алексей Мосолов и Екатерина Бушина исполнили пластический номер.

Актеры также прочитали самые интересные и смешные критические замечания зрителей о спектаклях. Во время выступлений на экране сменялись фотографии из жизни театра. В конце вечера артисты устроили «свободный микрофон»: с днем рождения театр поздравили все желающие.

«Один театр» открылся 27 августа 2012 года спектаклем «Невеста». За пять лет существования у него сформировалась постоянная аудитория, в репертуар вошли десятки спектаклей. В 2016 году на Форуме независимых театров в Москве актеры показали постановку «Параллели». На региональном фестивале «Кубань театральная 2016» в номинации «Лучшая мужская роль» победу разделили Артем Акатов и Михаил Золотарев за работу в спектакле «Затворник и Шестипалый». На сцене также проводились лекции, посвященные проблемам современного театра.

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