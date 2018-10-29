Краснодарский «Один театр» представит новый спектакль «Жизнь мертвецов»

Премьера состоится 9 и 10 ноября в 22:00.

Затем постановку можно будет увидеть 23 и 24 ноября.

В спектакле заняты Дарья Женихова, Михаил Хмыз, Богдан Галась, Елизар Хавцев, Константин Пашков, Карим Армадов, Юлия Платонова, Кристина Клишова.

Режиссер спектакля — Сергей Чехов. Окончил Новосибирский государственный театральный институт. Основатель Лаборатории «Асфальт-театр» в Новосибирске.

С 2015 года Сергей Чехов ставит спектакли в разных городах России. Его работы становились участниками и лауреатами «Артмиграции», Фестиваля театров малых городов России, «Маски-плюс». Чехов также номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Участник лаборатории современной драматургии «Любимовка», проекта «Репетиции» в Театре на Таганке и лаборатории «Красное Колесо» в Театре Наций, сообщается на странице спектакля во «ВКонтакте».

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