Краснодарский стрелок в составе сборной РФ завоевал золото на ЧЕ

В командном зачете Александр Землин стал лучшим в упражнении «скит».

Турнир по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе проходит в Баку. Кроме Землина, в составе сборной страны выступает еще один представитель Кубани — краснодарец Михаил Азаренко. Оба спортсмена уже побеждали на мировых чемпионатах.

Серебро в упражнении «скит» завоевали представители Италии, бронзу — Швеции. В личном зачете Землин стал четвертым.

Борьбу за медали в пулевой стрельбе продолжит Михаил Азаренко. Он будет выступать в упражнении «движущаяся мишень», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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