Краснодарский священник представил фотографии на выставке в Москве

Благотворительная фотовыставка Вячеслава Клименко работает в кофейне при Высоко-Петровском монастыре с 18 по 20 сентября.

Отец Вячеслав служит в храме иконы Божией Матери «Целительница» в Краснодаре и уже 18 лет профессионально занимается фотосъемкой.

«Моя выставка — про жизнь, про Церковь. Про настоящего и живого человека. Про гордыню и покаяние. Про мужчин и женщин, про детей и взрослых, про священство и мирян», — написал отец Вячеслав.

Все собранные от продажи снимков средства передадут в фонд «Вознеси сердце», который помогает реабилитации дочери друга фотографа.

Выставка проходит в камерном формате «общения на диванах»: посетители знакомятся с работами автора и общаются с ним за чашкой кофе, пишет православный журнал «Фома».

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