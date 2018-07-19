Краснодарский Театр драмы откроет 99-й сезон премьерой спектакля «Мещане»

Режиссер постановки — Геннадий Шапошников, известный краснодарским зрителям по спектаклю «Поминальная молитва».

Шапошников был одним из участников театральной лаборатории «100% Горький», посвященной 150-летию со дня рождения русского классика. Он представил эскиз к спектаклю по пьесе «Мещане», вовлекая зрителей в игру репетиционного процесса и импровизации. По итогам зрительского голосования, большинством голосов было принято решение довести эскиз «Мещан» до полноценного спектакля.

Действие пьесы проходит в атмосфере постоянно разгорающихся и затихающих скандалов между Бессеменовым и его детьми. Отец недоволен непочтительностью к нему детей, а также тем, что оба до сих пор не нашли в жизни своего места. Образ главного героя Василия Васильевича Бессеменова представит народный артист России Анатолий Горгуль.

Премьера пройдет осенью на основной сцене, сообщает пресс-служба краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького.

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