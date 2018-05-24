Краснодарский Театр драмы проведет праздник исполнения желаний

Мероприятие пройдет в День защиты детей перед показом спектакля «Алые паруса».

Гостей ждут 1 июня в 18:30. В фойе организуют развлекательную программу и розыгрыш пригласительных билетов на спектакли театра. Зрители смогут загадать заветное театральное желание, сообщается на сайте Краснодарского академического театра драмы имени Горького.

Премьера спектакля «Алые паруса» состоялась 7 июня 2016 года.

Фоторепортаж с премьеры смотрите здесь.

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