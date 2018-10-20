Краснодарский театр драмы сменил главного режиссера

Должность получил Константин Демидов, знакомый краснодарцам по постановкам «Событие» и «Гедда Габлер» в Молодежном театре.

Нового главного режиисера представили труппе Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького 19 октября.

Константин Демидов окончил Московский государственный университет культуры и искусств (Рязанский заочный институт (филиал), Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), Театральный институт имени Б. Щукина (режиссерский факультет, курс Леонида Хейфеца).

Член гильдии режиссеров России.

Победитель конкурса Союза театральных деятелей России «Театральный разъезд», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Фоторепортаж с премьеры спектакля «Событие» смотрите здесь.

Фоторепортаж с премьеры спектакля «Гедда Габлер» смотрите здесь.

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