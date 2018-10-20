Краснодарский Театр защитника Отечества откроется спектаклем «Ночные ведьмы»

Премьера состоится 26 октября.

Постановка создана по мотивам реальных событий и воспоминаниям очевидцев о 46-ом гвардейском женском Таманском авиаполке. Противник называл летчиц «ночными ведьмами» за бесшумную тактику ведения воздушного боя и смелость.

Спектакль решен с применением мультимедийных технологий. Режиссер — Радион Букаев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале мая 2016 года губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о намерении создать в краснодарском Доме офицеров Театр защитника Отечества.

Глава Кубани распорядился выделить 127,9 млн рублей на ремонт здания Театра защитника Отечества. Театр защитника Отечества в Краснодаре возглавил режиссер Радион Букаев.

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