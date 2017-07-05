Краснодарский ВК «Динамо» узнал соперников по групповому этапу ЧМ

Турнир по пляжному волейболу пройдет в австрийской Вене. Начнется он 28 июля.

Уже сейчас «бело-голубые» могут готовиться к конкретным оппонентам. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин попали в группу F. Сразиться в этом раунде предстоит с бельгийцами Коекелкореном и ван Валле, спортсменами из Латвии Точсом и Финстерсом, а также с марокканцами Абича и Эльграуи.

В активе «Динамо» — победа на двух этапах мирового тура в голландской Гааге и на иранском острове Киш, а также серебро московского этапа этих соревнований, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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