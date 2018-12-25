Сумма контракта составит более 958,4 млн рублей.

Компания из Краснодарского края приняла участие в аукционе по выбору подрядчика для строительства здания Омского облсуда и судебного департамента. Планируется возведение нового семиэтажного здания площадью 14,4 тыс. кв. м на месте долгостроя на проезде Комарова.

ООО «Телеком-Монтаж-Юг» из Краснодара оказалось единственным застройщиком, который принял участие в аукционе. Компании направлены документы для заключения контракта, сообщает портал «Новый Омск».

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