Краснодарский ж/д вокзал стал лидером по посещаемости залов повышенной комфортности

На вокзалах, расположенных на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, в январе-октябре услугами таких залов воспользовались более 37 тыс. пассажиров.

Лидерами по посещению залов повышенной комфортности стали вокзалы Краснодар-1, Ростов-Главный и Минеральные Воды. Наибольшей популярностью у посетителей пользуются такие услуги, как сервисное обслуживание при оформлении проездных документов и офисные услуги, в том числе использование персонального компьютера с выходом в Интернет.

В октябре залами повышенной комфортности воспользовались более 3 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.

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