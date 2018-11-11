Краснодарский ЖВК «Динамо» обыграл «Уралочку-НТМК» на старте ЧР

Стартовый матч чемпионата России среди женских команд Суперлиги прошел 11 ноября в Нижнем Тагиле.

Волейболистки «Уралочки-НТМК» на своей площадке на тай-брейке потерпели поражение от краснодарского «Динамо». Хозяйки площадки выиграли две первые партии, но гостям удалось переломить ход встречи в третьем сете и в итоге одержать победу со счетом 3:2 (23:25, 24:26, 32:30, 25:18, 15:13).

Во втором туре 16 ноября «Уралочка-НТМК» примет на своей площадке московское «Динамо», а краснодарское «Динамо» на 17 ноября на выезде сыграет с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово», сообщает Чемпионат.

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