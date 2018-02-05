Краснодарским студентам покажут фильм «Здравствуй, Аршалуйс!»

Мероприятие «Память пылающих дней» пройдет 7 февраля в музее имени Е. Д. Фелицына.

На встрече студентам расскажут о Северокавказской освободительной операции, итогом которой стало освобождение большинства районов Краснодарского края, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.

Студентам покажут фильм «Здравствуй, Аршалуйс!» 1985 года, посвященный подвигу Аршалуйс Ханжиян. Всю жизнь она ухаживала за братскими могилами в урочище Поднависла, где погребены останки почти 2 тыс. советских воинов. В 1997 году ЮНЕСКО признало ее «Женщиной года». Также гостям музея расскажут о фельдшере Мефодии Варибрусе, который в тяжелых условиях спасал детей, вывезенных из блокадного Ленинграда.

Мероприятие пройдет в рамках краевого образовательно-просветительского проекта «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе снимут фильм про подвиг Аршалуйс Ханжиян.

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