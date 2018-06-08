Краснодарским водителям рассказали о правилах пересечения ж/д переездов

Кубанские автоинспекторы выписали за нарушение правил на железной дороге больше 1 тыс. штрафов.

Водители игнорируют светофоры, блокируют полотно и пытаются успеть проехать, когда шлагбаумы уже начали опускаться. Чтобы напомнить автомобилистам о мерах безопасности, сотрудники Северо-Кавказской железной дороги и ГИБДД провели акцию на наиболее загруженных переездах региона.

«Нарушения совершаются водителями по большей части от незнания правил, хотя есть и небольшая доля тех, которые нарушают целенаправленно. Они говорят, что спешат, пробки, заторы — обыкновенный человеческий фактор. Поэтому среди водителей проводится агитация путем раздачи памяток, бесед в автохозяйствах и автошколах», — пояснил инженер по содержанию и обслуживанию ж/д переездов Сергей Тараненко.

Акцию приурочили к международному дню безопасности на железнодорожных переездах. Эта дата должна напомнить о правилах поведения пешеходам и автомобилистам на таких опасных участках трассы.

«Быть внимательными, смотреть на светофор и не создавать заторовых ситуаций», — сказал инспектор отдела пропаганды и безопасности дорожного движения ОГИБДД Краснодара Владимир Петраков.

Всего на территории края сейчас работает около 300 ж/д переездов. С начала года крупных ДТП на них не зарегистрировано.

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