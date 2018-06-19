Краснодарских фельдшеров номинировали на медицинскую премию «Дорога жизни»

Ее вручат 20 июня. Среди претендентов на признание бригада врачей регионального центра медицины катастроф: фельдшеры Виктория Лащина и Олег Латенко, а также водитель Станислав Плотников.

Их номинация — «Спасение года». Победу над смертью медработники одержали, когда их вызвали на место аварии. В ДТП сильно пострадал десятилетний мальчик. По пути в больницу у ребенка внезапно остановилось сердце, он перестал дышать, наступила клиническая смерть.

«Стали делать сердечно-легочную реанимацию, вводили нужный препарат, и на второй сердечно-легочной реанимации появилось сердцебиение, ребенок начал дышать самостоятельно, и мы госпитализировали его в больницу», — рассказала фельдшер краснодарского регионального центра медицины катастроф Виктория Лащина.

Через две недели школьника выписали, а еще через неделю он пошел на уроки. Кто-то называет это спасение чудом, а кто-то — грамотно выполненной работой. Но сами врачи говорят, что просто действовали по инструкции.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник