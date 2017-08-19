Краснодарских курсантов университета МВД отправят на практику в Воронцовский дворец в Крыму

С таким предложением Краснодарский университет МВД обратился в Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, в состав которого входит Воронцовский дворец в Алупке и Александра III – в Массандре.

Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Крыму рассказал представитель дворцово-паркового музея-заповедника Александр Баличенко.

«У нас есть интересный опыт. Мы начали развивать (сначала с такой целью, чтобы кадровый резерв себе улучшить) – взаимодействие с вузами. Сначала культурологического направления, чтобы к нам приезжали на практику, присматриваться и давать возможность почувствовать, что такое музей. Но на нас, например, вышел Краснодарский университет МВД с таким вот посылом. И сейчас мы работаем. Они считают, что будущие офицеры должны обязательно посещать, общаться с такими объектами культурного наследия и учиться не только общаться и воспринимать искусство, но и на примерах государственного деятеля такого масштаба, тем более военного деятеля, видеть, какой вклад они могут внести в развитие государства», — рассказал Баличенко.

Он отметил, что также поступило предложение о сотрудничестве от Севастопольского президентского кадетского училища.

«Мотивация такая же самая – патриотическое воспитание», — цитирует Баличенко пресс-служба президента.

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