Краснодарский дуэт победил во всероссийском конкурсе пианистов

Преподаватели КГИК Станислав и Ирина Агаевы в марте победили в VI Всероссийском конкурсе пианистов и камерных ансамблей имени Д. Д. Шостаковича.

Дуэт был удостоен награды в номинации «Фортепианный ансамбль», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского государственного института культуры.

Музыканты исполнили сюиту для двух фортепиано фа диез минор Шостаковича и вариации на тему Бетховена для двух фортепиано Сен-Санса.

Всероссийский конкурс проходил в трех номинациях: «Сольное фортепиано», «Фортепианный ансамбль» и «Камерный ансамбль».

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