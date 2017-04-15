Краснодарский СКИФ вышел в финал Кубка России по гандболу

Краснодарский гандбольный клуб СКИФ 15 апреля в полуфинале Кубка России одержал победу над ставропольским «Динамо-Виктором» — 29:28.

В первом тайме краснодарцы действовали более уверенно, чем их соперники, и ушли на перерыв с преимуществом в три мяча — 17:14.

Во втором тайме гости стали играть более организованно и к исходу 45-й минуты догнали СКИФ — 25:25. Однако краснодарцы одержали победу и вышли в финал Кубка России — 29:28.

За трофей СКИФ 16 апреля сразится с действующими обладателями Кубка «Чеховскими медведями», оказавшимися сильнее «СГАУ-Саратова» — 35:27, соббщает пресс-служба гандбольного клуба.

Источник