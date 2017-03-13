Краснодарский театр балета «Мимолетности» отметит 25-летие

В Краснодарской филармонии 13 марта выступили воспитанники театра балета «Мимолетности». Коллектив в этом году отмечает 25-летие.

Артисты представили программу «За час полсвета обойдешь». И действительно, посетители концерта смогли немного погрустить под медленные переливы русской «Березы», а уже через несколько минут хлопали задорному танцу «Филимоновская игрушка». После на сцену вышли девушки-невесты в армянских народных костюмах. А зажигательная кавказская лезгинка заставила зрителей пританцовывать прямо в креслах.

Посмотреть, чему научились юные артисты, пришла и вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Перед тем, как освоить новый танец, воспитанники узнают о том, как он зародился. Например, в средние века церковь запрещала людям плясать и веселиться. Поэтому в ирландском танце практически нет движений рук.

«Танцы были запрещены, и они уходили в поля, леса, и танцевали там. И для того, чтобы их не было видно, они становились в круг, и весь танец — это почти движения ног», — рассказала воспитанница детского театра балета «Мимолетности» Дарья Петропавловская.

В театре 25 лет назад занимались десятки человек. Сегодня — сотни. А география гастролей — вся Россия и страны Европы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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