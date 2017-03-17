Краснодарский ВК «Динамо» погасит долги за счет «Роснефти»

Краснодарский волейбольный клуб «Динамо» погасит все задолженности перед игроками и сотрудниками за счет средств компании «Роснефть».

Об этом сообщил генеральный директор Всероссийской федерации волейбола Андрей Горбенко.

«Краснодарское «Динамо» получило спонсорские деньги, платеж уже прошел. «Роснефть» выплатила деньги, причитающиеся по контракту и обязательствам. Поэтому у клуба сейчас все будет в порядке. В ближайшее время будут погашены все долги, включая задолженности по выплате заработной платы. Это касается как женской, так и мужской команды краснодарского «Динамо»», — сказал он.

Игроки и сотрудники мужской и женской команд краснодарского «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки волейбольных команд «Динамо Краснодар» в январе бойкотировали два матча из-за тяжелого финансового положения клуба: мужская команда 28 января не вышла на матч против «Енисея». Свою встречу в Казани не стала проводить 29 января женская команда. В обоих случаях краснодарцам засчитывали техническое поражение.

Долг по зарплате начали выплачивать в феврале.

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