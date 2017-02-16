Краснодарский ювелирный салон «Изумруд» представил праздничную коллекцию

Особое предложение для гостей и жителей Краснодара подготовил к праздникам ювелирный салон «Изумруд».

Купить украшения сейчас можно за треть стоимости. Как отмечают консультанты, в преддверии праздников такое предложение особенно выгодно. Украшения — это то, что оценят и мужчины, и женщины.

«На весь ассортимент существует скидка почти в два раза. За 500 рублей можно приобрести стильный серебряный браслетик, цепочку или колечко. У нас большой выбор как мужских, так и женских украшений. Сильную половину можно порадовать золотыми и серебряными цепями, браслетами, подвесками и зажимами для галстуков. Для женщин у нас представлен большой ассортимент изделий с драгоценными натуральными камнями», — сказала продавец-консультант магазина «Изумруд» Ольга Таракановская.

Подарки здесь на любой вкус: для защитников Отечества на витринах браслеты, цепи и печатки. Для прекрасной половины — крупные ожерелья и серьги необычных форм с россыпью камней.

«Здесь очень широкий ассортимент, я выбирала комплект из колец и сережек. Предложили несколько вариантов, которые мне понравились. По ценам они меня устроили», — сказала жительница Краснодара Алина Ширяева.

Консультанты советуют поторопиться. Ведь в преддверии праздников украшений становится все меньше, а покупателей больше. Самые красивые пролежат на витринах недолго. Ювелирный салон, который, к слову, является одним из старейших в краевой столице, находится на пересечении улиц Красной и Чапаева, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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