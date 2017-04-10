Краснодарский завод представил свою продукцию на выставке WorldBuild Moscow

В Москве в апреле завершилась крупнейшая в России выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild Moscow.

Свою продукцию представили больше 1 тыс. компаний из 40 стран мира. Одним из самых посещаемых стал стенд краснодарского производителя «Полидин». Завод выпускает сотовые листы и профили из поликарбоната. По словам гостей выставки, товар обладает уникальными характеристиками. В нем оптимально сочетаются прочность и легкость, поэтому такой материал идеально подходит для теплиц, навесов и других быстровозводимых конструкций.

«В выставке принимаем участие в первый раз, считаем, что с качественным продуктом найдем своего потребителя», — сказал генеральный директор завода «Полидин» Вячеслав Каминский.

«Завод работает на всю Россию, и, безусловно, у нас амбициозные планы по развитию. Мы хотим, чтобы вся Россия узнала о заводе «Полидин»», — отметил руководитель отдела продаж завода «Полидин» Алексей Руднев.

Большой ассортимент и качество выпускаемой продукции завода «Полидин» удовлетворят потребности каждого покупателя. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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