Краснодарское отделение федерации киберспорта получило официальный статус

Краснодарское краевое отделение Федерации компьютерного спорта России получило статус аккредитованной спортивной федерации.

«В Краснодаре киберспорт набирает популярность. Все больше молодых людей проявляют к нему интерес, принимают участие в личных и командных соревнованиях. Получение аккредитации откроет дополнительные возможности и станет новым этапом развития киберспорта в Краснодаре», — сказал начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

Краснодарское краевое отделение Федерации компьютерного спорта (ФКС) России официально создано 12 февраля 2018 года. За последний год в краевом центре были проведены более 30 турниров, среди которых — квалификации к Кубку России по компьютерному спорту, квалификации и зональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой Лиги, несколько городских турниров. Отделение активно взаимодействует с администрациями Краснодарского края и Краснодара.

Среди достижений краснодарских киберспортсменов — третье место во Всероссийских соревнованиях среди сборных команд вузов страны по киберспорту, которые проходили в Москве 12-13 июня.

По словам руководителя Краснодарского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России Александра Спицына, теперь организация может проводить официальные соревнования, выдавать разряды спортсменам и судьям, поощрять лучших.

В Краснодаре в сентябре-октябре этого года пройдут первые официальные соревнования по киберспорту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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