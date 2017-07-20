Краснодарское отделение РГО снимет научный фильм «Мир открытий»

Продюсером картины стал председатель краснодарского отделения Русского географического общества Иван Чайка.

В научно-популярном фильме расскажут о тематических профильных сменах РГО в детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан». Зрителям представят мир знаний, который создают географы на площадках лагерей. На проекте «Мир открытий» школьники сами становятся исследователями, путешественниками, полярниками и подводниками. Они разрабатывают экологические акции, встречаются с известными учеными, режиссерами, экспертами и потомками выдающихся деятелей РГО.

Режиссером фильма является Михаил Кузовенков, автором сценария — Николай Марченко. Съемки уже прошли на Кубани в «Орленке» и «Смене», а также в «Океане» в Приморье, сообщает пресс-служба краснодарского отделения РГО.

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