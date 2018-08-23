Краснодарское предприятие разработает источники питания для косморобота

Испытания российского неандроидного косморобота начнутся в 2019 году.
Создание первой опытной модели косморобота начали в Центральном научно-исследовательском и опытно-конструкторском институте робототехники и технической кибернетики. Об этом сообщил генеральный конструктор института Александр Лопота. По его словам, в ходе производства первого образца конструкция машины не претерпела принципиальных изменений, а выявления отклонения оперативно исправляют.
Источники питания класса space approved для робота разрабатывает краснодарское предприятие «Сатурн».
Косморобот предназначен для работы в открытом космосе на обшивке МКС, он будет передвигаться по такелажным элементам, которые закрепят на корпусе станции. Управлять им можно будет как с космической станции, так и с Земли, сообщает «Интерфакс».
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