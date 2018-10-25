Краснодарское предприятие «Сатурн» получит заем на 100 млн рублей

Фонд развития промышленности на Кубани одобрил первый заем по регионально-федеральной программе. «Сатурн» планирует создать цех по изготовлению стартерных литий-ионных аккумуляторных батарей.

Предприятию согласовали заем на сумму 100 млн рублей по программе «Проекты развития» с софинансированием федерального ФРП. По стандартным условиям 70 млн рублей предприятие получит от федеральной организации, а 30 млн рублей — от краевого фонда. На полученные средства завод намерен закупить оборудование для нового производства.

В целом экспертный совет регионального ФРП, который собрался в третий раз, одобрил шесть заявок на получение льготных займов. Финансирование получат шесть промышленных предприятий края на общую сумму более 235 млн рублей.

По новой программе регионального фонда «Бизнес-Оборот» займы получат производитель упаковки «Кубанская картонажная фабрика» — 20 млн рублей, фабрика мебели «Омега» — 15 млн рублей и производитель оборудования из нержавеющей стали «Металлстроймаш» — 6 млн рублей. Суммы предоставят предприятиям на льготных условиях под 4% годовых сроком на два года. На заемные деньги организации приобретут сырье для своих производств.

В рамках совета одобрили заявки на предоставление льготных займов для реализации еще двух проектов развития. Так, благодаря краевому фонду ООО «ЗЭСКМИ» сможет наладить производство теплообменных аппаратов, которые применяются в строительстве АЭС, а производитель упаковки из пластмассы «Юг-Полимер» — расширить производственные мощности.

«За три экспертных совета регионального фонда было одобрено 11 заявок промышленных предприятий края общей суммой 330 млн рублей, из которых 264 млн рублей — краевые средства», — отметил директор регионального фонда развития промышленности Дмитрий Королев.

Таким образом, 56% годового бюджета регионального ФРП уже реализованы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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